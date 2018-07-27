В День ВМФ автобусы будут двигаться по нестандартным маршрутам Архангельска

Архангельск широко отметит День ВМФ России уже в это воскресенье, из-за чего в дневное время изменится схема движения автобусов по городу.

Движение по измененным маршрутам продолжится до 15 часов

Изменения на маршрутах придутся на период с 12 до 15 часов. Городские автобусы направят следующим образом:

— по маршрутам № 1, 9, 42, 43, 44, 60, 61, 76 (против часовой стрелки) при движении в направлении от МРВ в сторону улицы Гагарина по набережной Северной Двины — улицы Выучейского — проспекта Обводный канал — улицы Логинова — проспекта Троицкий; при движении в направлении от улицы Гагарина в сторону МРВ по проспекту Троицкий — улица Логинова — проспект Ломоносова — улица Выучейского — набережная Северной Двины;

— по маршрутам № 4, 11 (против часовой стрелки), 12, 41, 54, 62 при движении в направлении от МРВ в сторону улицы Воскресенская по набережной Северной Двины — улицы Выучейского — проспекта Обводный канал — улица Воскресенская; при движении в направлении от улицы Воскресенская в сторону МРВ по улице Воскресенская — проспект Ломоносова — улица Выучейского — набережная Северной Двины;

— по маршруту № 6 при движении в направлении от улицы Воскресенская в сторону улицы Гагарина по улице Воскресенская — проспект Советских космонавтов — улицы Логинова — проспекта Троицкий; при движении в направлении от улицы Гагарина в сторону улицы Воскресенская по проспекту Троицкий — улица Логинова — проспект Ломоносова — улица Воскресенская.

Движение автобусов по маршрутам № 11 (по часовой стрелке), 75б и 76 (по часовой стрелке) в воскресенье отменено.