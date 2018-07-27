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В День ВМФ автобусы будут двигаться по нестандартным маршрутам Архангельска
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В День ВМФ автобусы будут двигаться по нестандартным маршрутам Архангельска 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Архангельск широко отметит День ВМФ России уже в это воскресенье, из-за чего в дневное время изменится схема движения автобусов по городу.
Движение по измененным маршрутам продолжится до 15 часов
Изменения на маршрутах придутся на период с 12 до 15 часов. Городские автобусы направят следующим образом:
— по маршрутам № 1, 9, 42, 43, 44, 60, 61, 76 (против часовой стрелки) при движении в направлении от МРВ в сторону улицы Гагарина по набережной Северной Двины — улицы Выучейского — проспекта Обводный канал — улицы Логинова — проспекта Троицкий; при движении в направлении от улицы Гагарина в сторону МРВ по проспекту Троицкий — улица Логинова — проспект Ломоносова — улица Выучейского — набережная Северной Двины;
— по маршрутам № 4, 11 (против часовой стрелки), 12, 41, 54, 62 при движении в направлении от МРВ в сторону улицы Воскресенская по набережной Северной Двины — улицы Выучейского — проспекта Обводный канал — улица Воскресенская; при движении в направлении от улицы Воскресенская в сторону МРВ по улице Воскресенская — проспект Ломоносова — улица Выучейского — набережная Северной Двины;
— по маршруту № 6 при движении в направлении от улицы Воскресенская в сторону улицы Гагарина по улице Воскресенская — проспект Советских космонавтов — улицы Логинова — проспекта Троицкий; при движении в направлении от улицы Гагарина в сторону улицы Воскресенская по проспекту Троицкий — улица Логинова — проспект Ломоносова — улица Воскресенская.
Движение автобусов по маршрутам № 11 (по часовой стрелке), 75б и 76 (по часовой стрелке) в воскресенье отменено.
В праздничный день будет перекрыт ряд центральных улиц города, где развернется широкомасштабное действо с «Фонтанами на воде», гонками на шлюпках, военным парадом. Город посетит Пётр I, для воссоздания эпохи которого в Архангельск едут реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
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