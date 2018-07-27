Между Петербургом и Псковом с 4 августа запустят ежедневную «Ласточку»

Между Петербургом Москвой с 4 августа запустят скоростные поезда «Ласточка», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Ласточки» № 809/810 будут курсировать ежедневно. Из Петербурга поезда будут отправляться в 06:55 с Балтийского вокзала, обратно, из Пскова — в 06:00. Всего путь займет три с половиной часа с учетом остановок на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.

В поезде пассажирам будут доступны бизнес— и эконом-класс, а также базовый туристический.

На данный момент из Петербурга в Псков можно добраться на рейсовых автобусах и поезде, который ездит раз в неделю.

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