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Между Петербургом и Псковом с 4 августа запустят ежедневную «Ласточку»
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Между Петербургом и Псковом с 4 августа запустят ежедневную «Ласточку» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Между Петербургом и Москвой с 4 августа запустят скоростные поезда «Ласточка», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
«Ласточки» № 809/810 будут курсировать ежедневно. Из Петербурга поезда будут отправляться в 06:55 с Балтийского вокзала, обратно, из Пскова — в 06:00. Всего путь займет три с половиной часа с учетом остановок на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.
В поезде пассажирам будут доступны бизнес— и эконом-класс, а также базовый туристический.
На данный момент из Петербурга в Псков можно добраться на рейсовых автобусах и поезде, который ездит раз в неделю.
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