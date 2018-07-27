Северный вестибюль станции «Каховская» закрыт на ремонт до 3 августа

Рабочие будут ремонтировать лестницу, ведущую с платформы в вестибюль станции.

Из-за ремонтных работ до 3 августа для пассажиров закрыт северный вестибюль станции «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена.

Рабочие будут ремонтировать лестницу, ведущую с платформы в вестибюль станции. Специалисты также демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Все работы будут идти в круглосуточном режиме. Подобный ремонт уже провели в южном вестибюле станции, отмечается на официальном сайте мэра Москвы

Пассажиры смогут выйти со станции «Каховская» через южный вестибюль или станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров также будут помогать горожанам и гостям столицы сориентироваться в метро.

Между тем участок Филевской линии метро закроют из-за ремонта на 28 и 29 июля (подробнее…).