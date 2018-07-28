Спасатели вытащили тонувшего мужчину из Большого Садового пруда

«28 июля 2018 г. в 13:11 спасателями поисково-спасательной станции «Академическая» при патрулировании с поверхности воды Большого Садового пруда был спасен мужчина 1992 г. рождения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что спасенный был доставлен на поисково-спасательную станцию, ему оказана первая помощь. Инцидент произошел в 20 м от берега.