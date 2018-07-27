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Неподалеку от района Люблино установили «зарядку» для электромобилей
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Неподалеку от района Люблино установили «зарядку» для электромобилей 

Управа района Люблино 3 часа назад
Фото: Управа района Люблино
В соседнем с Люблино районе Марьино, на Брастиславской улице, 20 теперь можно подзарядить электромобиль.
«Это первая подобная ЭЗС, установленная в жилом районе. Зарядная станция для электромобилей появилась в рамках реализации проекта «Умный квартал», курируемого столичным правительством», — сообщили в пресс-службе МОЭСК.
В пресс-службе уточнили, что за первые полтора месяца работы зарядной станции потребление составило 538,4 кВт/ч.
Напомним, что зарядная инфраструктура в Москве развивается с конца 2011 года. Всего в столице функционирует 36 подобных станций.
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