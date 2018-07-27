Неподалеку от района Люблино установили «зарядку» для электромобилей

В соседнем с Люблино районе Марьино, на Брастиславской улице, 20 теперь можно подзарядить электромобиль.

«Это первая подобная ЭЗС, установленная в жилом районе. Зарядная станция для электромобилей появилась в рамках реализации проекта «Умный квартал», курируемого столичным правительством », — сообщили в пресс-службе МОЭСК.

В пресс-службе уточнили, что за первые полтора месяца работы зарядной станции потребление составило 538,4 кВт/ч.