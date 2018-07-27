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Проект строительства Юго-Восточной хорды утвердят в этом году
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Проект строительства Юго-Восточной хорды утвердят в этом году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 21 минуту назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Проект и смету строительства Юго-Восточной хорды планируется утвердить до конца текущего года.
— Мы разделили на этапы всю трассу будущей Юго-Восточной хорды, работаем над проектом и сметой строительства, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Новая магистраль пройдет от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, дойдет до Третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до «новой» Москвы. Сроки строительства планируется определить в рамках рассмотрения Адресной инвестиционной программы Москвы.
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