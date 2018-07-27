Столичный парк «Зарядье» номинировали на архитектурную премию Dezeen Awards

Парк «Зарядье» вошел в список номинантов на архитектурную премию Dezeen Awards в области гражданских и культурных зданий, всего в номинации представлены 30 объектов со всего мира, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Всего на конкурс было подано 3500 заявок, и я рад, что «Зарядье» прошло этот отбор. Нашему городу есть, чем гордиться на архитектурном поприще, и я уверен, что зарубежные эксперты со временем проявят к Москве еще больший интерес», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Ежегодная премия Dezeen Awards отмечает лучшие объекты в области архитектуры, интерьеров и дизайна. Именно архитектурных наград всего восемь. Жюри отберет лучший частный дом, жилой комплекс, высотное здание, гражданское и культурное здание, бизнес-центры и маленькие постройки. Также награждаются здания в номинациях «Гостеприимство» и «Перерождение». Итоги подведет жюри из 75 влиятельных архитекторов и дизайнеров. Церемония награждения победителей состоится 27 ноября в Лондоне.

Dezeen — англоязычный журнал, посвященный архитектуре и дизайну. Он был удостоен нескольких наград в области журналистики и пытается показать аудитории лучшие проекты со всего мира.