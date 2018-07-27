Парк «Зарядье» номинирован на архитектурную премию Dezeen Awards

Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Столичный парк «Зарядье» оказался в числе номинантов на архитектурную премию Dezeen Awards в области гражданских и культурных зданий. Всего в номинации представлены 30 объектов, по строенных в разных городах мира.

— Всего на конкурс было подано 3500 заявок, и я рад, что «Зарядье» прошло этот отбор. Нашему городу есть, чем гордиться на архитектурном поприще, и я уверен, что зарубежные эксперты со временем проявят к Москве еще больший интерес, — подчеркнул Сергей Кузнецов

Ранее парку «Зарядье» присудили престижную премию MUF’18 Community Awards. Награду директору парка Павлу Трехлебу вручил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин (подробнее…).

Между тем парк «Зарядье» стал финалистом еще одного международного престижного конкурса Surface Travel Awards. Как отметил ранее Сергей Кузнецов, премия создана для выявления лучших новых объектов в области архитектуры и дизайна (по теме…).