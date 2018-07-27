«Красная» ветка метро придёт в Южное Бутово

Как сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , Принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии после станции «Столбово». В течение года будет подготовлена документация для ее возведения.

Я думаю, что мы отработаем техническую документацию до конца года, общий нормативный срок строительства такой станции порядка пяти-шести лет, но будем стараться построить раньше, — сказал заместитель Мэра. Он подчеркнул, что эта станция будет располагаться в непосредственной близости от района Южное Бутово. Станция будет носить название «Новомосковская». Таким образом, жители района получат в шаговой доступности еще одну станцию.

Кроме платформы на «Новомосковской» намерены построить дополнительное депо для поездов метрополитена.

Фото взято: https://static.polit.info/uploads/2018/07/14/orig-153156810266307ca86eccb23ca2111b912fc9f974.jpeg