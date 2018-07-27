Неделю на улице Трудовой в Рязани будет закрыто движение транспорта

В связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы и перекрытием движения транспорта по улице Трудовой с 30 июля 08:00 до 6 августа 24:00 изменится схема пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.