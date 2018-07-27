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Велопрокат снизил цены на некоторые тарифы
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Столичный велопрокат снизил цены на некоторые тарифы 

Москва24 1 час назад
Фото: m24.ru
Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы с началом второй половины сезона. Об этом передает Агентство "Москва".
"Теперь приобрести тариф "Сезон" можно за 990 рублей, а "Сезон 45 минут" за тысячу 190 рублей", — сообщается на официальном сайте сервиса.
Сезон велопроката в Москве стартовал 26 апреля. За первые два месяца работы сервис стал в два раза популярнее, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году горожане совершили 1,6 миллиона велосипедных поездок, а в прошлом этот показатель составил 782 тысячи поездок.
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