#лидируйвалидируй: где можно увидеть новый тематический трамвай

В столице запустили новый тематический трамвай. Размещенные в его салоне материалы напомнят пассажирам об оплате проезда и расскажут о преимуществах бестурникетной системы.

Трамвай А будет курсировать по старейшему маршруту столицы — от станции метро «Октябрьская» до «Чистых прудов».

«Москвичи смогут узнать трамвай по размещенному на борту хештегу социальных сетей Мосгортранса #лидируйвалидируй. Мы надеемся на ответственное отношение москвичей к городскому транспорту и напоминаем о значимости оплаты проезда. Она позволяет городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом. Уверен, наш трамвай никого не оставит равнодушным. Отмечу, что на следующей неделе мы запустим еще 12 таких трамваев, которые будут работать на нескольких городских маршрутах», — рассказал директор филиала службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Мосгортранс регулярно готовить тематический транспорт. Традиционно во время зимних каникул его украшают в честь Нового года. В этом году ко Дню всех влюбленных запустили трамвай, обклеенный внутри яркими стикерами в форме сердец, а ко Дню московского транспорта — трамвай со светодиодными огнями.