Ещё
#лидируйвалидируй: где можно увидеть новый тематический трамвай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

#лидируйвалидируй: где можно увидеть новый тематический трамвай 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В столице запустили новый тематический трамвай. Размещенные в его салоне материалы напомнят пассажирам об оплате проезда и расскажут о преимуществах бестурникетной системы.
Трамвай А будет курсировать по старейшему маршруту столицы — от станции метро «Октябрьская» до «Чистых прудов».
«Москвичи смогут узнать трамвай по размещенному на борту хештегу социальных сетей Мосгортранса #лидируйвалидируй. Мы надеемся на ответственное отношение москвичей к городскому транспорту и напоминаем о значимости оплаты проезда. Она позволяет городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом. Уверен, наш трамвай никого не оставит равнодушным. Отмечу, что на следующей неделе мы запустим еще 12 таких трамваев, которые будут работать на нескольких городских маршрутах», — рассказал директор филиала службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.
Мосгортранс регулярно готовить тематический транспорт. Традиционно во время зимних каникул его украшают в честь Нового года. В этом году ко Дню всех влюбленных запустили трамвай, обклеенный внутри яркими стикерами в форме сердец, а ко Дню московского транспорта — трамвай со светодиодными огнями.
Mos.ru: последние новости
Сергей Собянин открыл разворотный тоннель и переход на Калужском шоссе Сергей Собянин: ЦКАД сделает логистику движения в регионе более понятной и комфортной Ночной велопарад: какие улицы перекроют в центре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен186
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
ЦБ принял решение по ключевой ставке
СМИ узнали о подготовке нового удара США86
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение