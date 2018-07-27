Из-за крестного хода в центре Омска перекроют улицы

29 июля с 11:00 до 15:00 центр Омска перекроют из-за крестного хода, приуроченного к 1030-летию крещения Руси.

Как сообщает пресс-служба администрации Омска, движение пассажирского транспорта будет ограничено:

по Соборной площади, улице Ленина на участке от Соборной площади до ул. Партизанской, улице Герцена на участке от ул. Фрунзе до площади Победы, включая площадь Победы, улице Гагарина на участке от ул. Думской до ул. Гусарова, улице Гусарова на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной, улице Интернациональной на участке от ул. Гусарова до ул. Красный Путь, улице Красный Путь на участке от ул. Фрунзе до Соборной площади, улице Орджоникидзе на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной.

В течение четырёх часов будут стоять троллейбусы маршрутов № 2 и 4.

Движение автобусов маршрутов, следующих со стороны городка Нефтяников (№№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110) в направлении центра города, будет организовано с улицы Красный Путь по улицам 7-й Северной, Герцена, Фрунзе , Фрунзенскому мосту, улице Думской.

Движение автобусов маршрута № 63 в направлении центра города будет направлено с улицы Орджоникидзе по улице Фрунзе, Фрунзенскому мосту, улице Думской, в обратном направлении с проспекта Карла Маркса — по улице Думской, Фрунзенскому мосту, улице Булатова, далее — по утвержденной схеме.

Движение автобусов маршрутов, следующих по мосту 60 лет Победы (№№ 23, 24, 95) в направлении центра города будет организовано с моста 60 лет Победы по улице Фрунзе, Фрунзенскому мосту, улице Думской.

Движение автобусов маршрутов, следующих из Амурского поселка (№№ 45, 46, 51, 72), и с улицы Бархатовой (№ 32 и № 79) будет организовано с улицы Герцена по улице Фрунзе, Фрунзенскому мосту, улице Думской. В обратном направлении автобусы маршрутов №№ 32, 45, 46, 51, 79 будут следовать с проспекта Карла Маркса, автобусы маршрута № 72 — с улицы 10 лет Октября по Фрунзенскому мосту, улице Булатова, автобусы маршрута № 45 по улице Гусарова, далее — по утвержденной схеме.