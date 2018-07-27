Власти Новой Москвы ожидают строительство 25 млн кв. м недвижимости рядом с ЦКАД

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Власти Новой Москвы ожидают, что рядом с Центральной кольцевой автодорогой будет построено 25 млн кв. м недвижимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы. "По данным департамента развития новых территорий города Москвы, на территории ТиНАО, прилегающей к ЦКАД, может быть построено до 5 млн кв. м жилья. Как предположил глава этого ведомства Владимир Жидкин , 80% застройки составит коммерческая недвижимость", — говорится в сообщении. Таким образом, речь идет о возведении 5 млн кв. жилья и 20 млн кв. м коммерческой недвижимости, уточнили ТАСС в департаменте. Рядом со ЦКАД планируется возводить технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки, отмечает департамент. «Благодаря этому в столице удастся создать порядка 100 тыс. новых рабочих мест», — заключается в сообщении.