Ещё
Власти Новой Москвы ожидают строительство 25 млн кв. м недвижимости рядом с ЦКАД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Новой Москвы ожидают строительство 25 млн кв. м недвижимости рядом с ЦКАД 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Новой Москвы ожидают, что рядом с Центральной кольцевой автодорогой будет построено 25 млн кв. м недвижимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.
"По данным департамента развития новых территорий города Москвы, на территории ТиНАО, прилегающей к ЦКАД, может быть построено до 5 млн кв. м жилья. Как предположил глава этого ведомства Владимир Жидкин, 80% застройки составит коммерческая недвижимость", — говорится в сообщении. Таким образом, речь идет о возведении 5 млн кв. жилья и 20 млн кв. м коммерческой недвижимости, уточнили ТАСС в департаменте.
Рядом со ЦКАД планируется возводить технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки, отмечает департамент. «Благодаря этому в столице удастся создать порядка 100 тыс. новых рабочих мест», — заключается в сообщении.
ТАСС: последние новости
Мэр Москвы Собянин открыл разворотный тоннель на Калужском шоссе В Москве запустили трамвай, напоминающий о преимуществах бестурникетной системы Движение в центре Москвы ограничат вечером 4 августа в связи с ночным велопарадом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен161
Тысячи крымчан подозревают в измене родине93
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США86
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»121
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение