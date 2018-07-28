МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Суббота в Москве может стать самым жарким днем с начала года, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее в «Фобосе» рассказали, что 28 июля в столичном регионе ожидается традцатиградусная жара, возможен кратковременный дождь с грозой.
"Температура сегодня может стать самой высокой с начала года — в Москве это +30… +32 градуса, по области — +28… +33 градуса, что на 7-8 градусов выше климатической нормы", — сказал Тишковец.
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