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Большой городской турнир пройдет в Таганском парке
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Большой городской турнир пройдет в Таганском парке 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Таганском детском парке для жителей и гостей города 29 июля пройдет семейный пикник лета SelfMama Day.
— Для посетителей приготовили разнообразные мастер-классы, уроки по йоге и музыке, — сообщили в пресс-службе зоны отдыха.
Кроме того, на мероприятии проведут забег для детей, спортивную эстафету и интеллектуальные игры.
Отметим, что во время своеобразного фестиваля можно будет пройти фотосессию и поучаствовать в конкурсах на лучший снимок в социальных сетях.
Семейный праздник начнется в 10:00 и продлится до 20:00. Бесплатное мероприятие пройдет по адресу: улица Таганская, владение 40-42.
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