Большой городской турнир пройдет в Таганском парке

В Таганском детском парке для жителей и гостей города 29 июля пройдет семейный пикник лета SelfMama Day.

— Для посетителей приготовили разнообразные мастер-классы, уроки по йоге и музыке, — сообщили в пресс-службе зоны отдыха.

Кроме того, на мероприятии проведут забег для детей, спортивную эстафету и интеллектуальные игры.

Отметим, что во время своеобразного фестиваля можно будет пройти фотосессию и поучаствовать в конкурсах на лучший снимок в социальных сетях.

Семейный праздник начнется в 10:00 и продлится до 20:00. Бесплатное мероприятие пройдет по адресу: улица Таганская, владение 40-42.