Новую спасательную станцию введут в эксплуатацию в ТиНАО в сентябре

Новая спасательная станция будет введена в эксплуатацию в городском округе Троицк в сентябре. Об этом журналистам сообщил и.о. начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Ежов.

«Благодаря поддержке правительства Москвы в ближайшее время будет введена в эксплуатацию новая станция «Троицкая», которую мы планируем официально принять у строителей в сентябре», — сказал С. Ежов.

Он пояснил, что станция расположенана реке Десна в зоне отдыха «Заречье».

«В зону ответственности новой станции войдут: нижний русловый пруд на притоке реки Плесенка в дер. Черепово, река Десна в дер. Рыбино, русловый пруд на реке Лубянка в дер. Песье, русловый пруд вблизи дер. Елизарово», — сказал С. Ежов.