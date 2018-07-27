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Новую спасательную станцию введут в эксплуатацию в ТиНАО в сентябре
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Новую спасательную станцию введут в эксплуатацию в ТиНАО в сентябре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новая спасательная станция будет введена в эксплуатацию в городском округе Троицк в сентябре. Об этом журналистам сообщил и.о. начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Ежов.
«Благодаря поддержке правительства Москвы в ближайшее время будет введена в эксплуатацию новая станция «Троицкая», которую мы планируем официально принять у строителей в сентябре», — сказал С. Ежов.
Он пояснил, что станция расположенана реке Десна в зоне отдыха «Заречье».
«В зону ответственности новой станции войдут: нижний русловый пруд на притоке реки Плесенка в дер. Черепово, река Десна в дер. Рыбино, русловый пруд на реке Лубянка в дер. Песье, русловый пруд вблизи дер. Елизарово», — сказал С. Ежов.
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