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Жители Коптева смогут доехать до станции МЦК «Балтийская» на автобусе №461
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Жители Коптева смогут доехать до станции МЦК «Балтийская» на автобусе №461 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Наземный маршрут № 461 стал протяженнее: автобус теперь доезжает до станции МЦК «Балтийская». Благодаря этому до станции, в частности, стало удобнее добираться жителям районов Коптево и Войковского.
«Маршрут автобуса № 461 переходит на кольцевую систему работы, — сказано на портале столичной мэрии. — От станции метро «Петровско-Разумовская» можно доехать до МЦК «Балтийская», на маршруте организован новый остановочный пункт «Станция Балтийская».
По словам директора ГБУ «МосТрансПроект» Александра Полякова, изменения в маршрут внесли по желанию пассажиров. (ео)
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