Жители Коптева смогут доехать до станции МЦК «Балтийская» на автобусе №461

Наземный маршрут № 461 стал протяженнее: автобус теперь доезжает до станции МЦК «Балтийская». Благодаря этому до станции, в частности, стало удобнее добираться жителям районов Коптево и Войковского

«Маршрут автобуса № 461 переходит на кольцевую систему работы, — сказано на портале столичной мэрии . — От станции метро «Петровско-Разумовская» можно доехать до МЦК «Балтийская», на маршруте организован новый остановочный пункт «Станция Балтийская».

По словам директора ГБУ «МосТрансПроект» Александра Полякова, изменения в маршрут внесли по желанию пассажиров. (ео)