Москвичей призвали пить воду и носить светлую одежду

В пятницу, 27 июля, в Москве ожидается жаркая погода. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, передает агентство «Москва».

Температура воздуха в столице поднимется до плюс 31 градуса. В МЧС России по Москве призвали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столичный регион придет затяжная 30-градусная жара. Причиной такой погоды стал скандинавский антициклон.