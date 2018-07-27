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Москвичей призвали пить воду и носить светлую одежду
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Москвичей призвали пить воду и носить светлую одежду 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 27 июля, в Москве ожидается жаркая погода. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, передает агентство «Москва».
Температура воздуха в столице поднимется до плюс 31 градуса. В МЧС России по Москве призвали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столичный регион придет затяжная 30-градусная жара. Причиной такой погоды стал скандинавский антициклон.
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