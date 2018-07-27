Ещё
Названы самые популярные у москвичей водоемы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели назвали самые популярные у москвичей водоемы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Портал Москва 24/Антон Великжанин
Спасатели назвали самые популярные водоемы у жителей столицы, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил и.о. начальника ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Сергей Ежов.
В список самых посещаемых водоемов в июне–июле вошли Борисовский пруд, Мещерский пруд, озеро Белое, Терлецкие пруды, Большой Садовый пруд, Химкинское водохранилище в районе пляжа "Левобережный", Шибаевский пруд и Строгинская пойма. По словам Ежова, максимальное число отдыхающих в этих зонах доходило до 4,5 тысячи человек, а купающихся — до 350 человек.
Он добавил, что с начала купального сезона на столичных водоемах спасли 80 человек.
27 июля московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха "Тропарево", ранее в водоеме получили пробы воды неудовлетворительного качества. Сейчас в городе открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро в Зеленограде, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", "Мещерское", и озеро Белое.
В пятницу, 27 июля, в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха в пятницу днем достигнет 30 — 31 градусов. По прогнозам Гидрометцентра России, жаркая погода продержится в районе 30 градусов до конца текущей недели и в начале следующей.
Москва24: последние новости
Собянин открыл новый разворотный тоннель на Калужском шоссе Столичный велопрокат снизил цены на некоторые тарифы В Мосприроде рассказали о причинах массового выпадения птенцов стрижей из гнезд
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен175
Тысячи крымчан подозревают в измене родине96
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США86
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»126
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение