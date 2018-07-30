Жара до 30 градусов сохранится в Московском регионе на следующей неделе

Москве и Подмосковье всю следующую неделю ожидается жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщает РИАМО

Анатолий Цыганков. "Жара в Московском регионе сохраняется. Начиная с понедельника и до четверга, будет хорошая погода, к высокой температуре добавится солнце. Днем — около 27 градусов, плавно к четвергу до 30 градусов, но за счет солнца будет ощущение жаркого солнечного дня. Ночные температуры будут в пределах 17-18 градусов", — сказал ведущий специалист Гидрометцентра России

Он отметил, что в Московском регионе на следующей неделе прогнозируется переменная облачность без осадков.

"В понедельник уже давление вырастет и в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба", — добавил Цыганков.