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Жара до 30 градусов сохранится в Московском регионе на следующей неделе
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Жара до 30 градусов сохранится в Московском регионе на следующей неделе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Москве и Подмосковье всю следующую неделю ожидается жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщает РИАМО.
"Жара в Московском регионе сохраняется. Начиная с понедельника и до четверга, будет хорошая погода, к высокой температуре добавится солнце. Днем — около 27 градусов, плавно к четвергу до 30 градусов, но за счет солнца будет ощущение жаркого солнечного дня. Ночные температуры будут в пределах 17-18 градусов", — сказал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Он отметил, что в Московском регионе на следующей неделе прогнозируется переменная облачность без осадков.
"В понедельник уже давление вырастет и в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба", — добавил Цыганков.
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