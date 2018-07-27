Пятница может стать самым жарким днем в Москве с начала года

Текущая пятница в Москве может стать самым жарким днем с начала 2018 года, температура воздуха в середине дня может подняться до 30 градусов и выше, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Сененков.

«Мы ожидаем 28-30 градусов. 16 июля в Москве было 29,2 градуса, а 30 июня — 29,9 градуса. Если будет 30 и более, то рекорд состоится», — сказал Сененков.

Он отметил, что в четверг в столице среднесуточная температура воздуха составила около 23 градусов, что превысило норму на 5 градусов.

В Московском регионе установилась жаркая погода. Температура в ближайшие дни будет достигать 30 градусов, а в отдельные дни воздух будет прогреваться еще больше. Такая теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца июля.

Врачи рекомендуют в эти дни пить не менее 1,5 литров воды в день, а также отказаться от интенсивной физической нагрузки и жирной пищи.