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Пятница может стать самым жарким днем в Москве с начала года
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Пятница может стать самым жарким днем в Москве с начала года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Текущая пятница в Москве может стать самым жарким днем с начала 2018 года, температура воздуха в середине дня может подняться до 30 градусов и выше, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Сененков.
«Мы ожидаем 28-30 градусов. 16 июля в Москве было 29,2 градуса, а 30 июня — 29,9 градуса. Если будет 30 и более, то рекорд состоится», — сказал Сененков.
Он отметил, что в четверг в столице среднесуточная температура воздуха составила около 23 градусов, что превысило норму на 5 градусов.
В Московском регионе установилась жаркая погода. Температура в ближайшие дни будет достигать 30 градусов, а в отдельные дни воздух будет прогреваться еще больше. Такая теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца июля.
Врачи рекомендуют в эти дни пить не менее 1,5 литров воды в день, а также отказаться от интенсивной физической нагрузки и жирной пищи.
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