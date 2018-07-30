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Июль в Московском регионе завершится жаркой и солнечной погодой без дождей
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Июль в Московском регионе завершится жаркой и солнечной погодой без дождей 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Жаркая и солнечная погода ожидается в Московском регионе на текущей неделе, температура достигнет 31 градуса, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
«Неделя замечательная в общем-то ожидается. Переменная облачность и высокое давление, солнечная погода без осадков», — сказал Цыганков.
Он уточнил, что атмосферное давление в Московском регионе в начале недели составит 757 миллиметров ртутного столба, а в период со 2 по 4 августа упадет до 747 миллиметров.
«До пятницы включительно прогнозируется преимущественно солнечная погода. Ночи свежие — 17-18 градусов; днем в понедельник и вторник 24-27 градусов, в среду до 29 градусов, а четверг и пятницу — от 26 до 31 градуса. В выходные погода также теплая», — отметил Цыганков.
Он добавил, что днем 4 августа температура воздуха в регионе составит от 26 до 31 градуса, в дневные часы воскресенья — 24-29 градусов. Ночью температура составит от 16 до 20 градусов.
«Ветер западный и слабый. Атмосферный фронт с запада принесет небольшие дожди, но их интенсивность уточним ближе к выходным», — заключил Цыганков.
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