Более семи миллионов москвичей прокатились по кольцу метро за полгода

С того момента, когда открылся первый участок нового кольца Метрополитена, пассажиропоток этой линии увеличился на 28 процентов.

Москвичи все чаще планируют свои маршруты через линию «кольца» Мосметро. В июле 1,6 миллиона пассажиров охотно пользовались пятью станциями-лидерами по количеству посещений. Речь идет о «ЦСКА», «Петровском парке», «Хорошёвской», «Деловом центре» и «Шелепихе». В феврале это число достигло 1,2 миллиона.

Всего Большая кольцевая линия будет включать 31 станцию, откуда удобно делать пересадки в том числе и на МЦК (Московского центральное кольцо). Строительство планируется завершить через 3-4 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.