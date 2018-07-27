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Более семи миллионов москвичей прокатились по кольцу метро за полгода
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Более семи миллионов москвичей прокатились по кольцу метро за полгода 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
С того момента, когда открылся первый участок нового кольца Метрополитена, пассажиропоток этой линии увеличился на 28 процентов.
Москвичи все чаще планируют свои маршруты через линию «кольца» Мосметро. В июле 1,6 миллиона пассажиров охотно пользовались пятью станциями-лидерами по количеству посещений. Речь идет о «ЦСКА», «Петровском парке», «Хорошёвской», «Деловом центре» и «Шелепихе». В феврале это число достигло 1,2 миллиона.
Всего Большая кольцевая линия будет включать 31 станцию, откуда удобно делать пересадки в том числе и на МЦК (Московского центральное кольцо). Строительство планируется завершить через 3-4 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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