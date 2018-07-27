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Москвичам напомнят о необходимости оплаты проезда при помощи тематического трамвая
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Москвичам напомнят о необходимости оплаты проезда при помощи тематического трамвая 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
На маршруте «А» в Москве запустили новый трамвай без турникетов с информацией о необходимости оплаты проезда, передает корреспондент РИАМО.
«Сегодня в Москве начинает работать новый тематический трамвай, который будет курсировать на старейшем маршруте «А» от станции метро «Октябрьская» до «Чистых прудов». Он призван напомнить москвичам о необходимости оплаты проезда на транспорте», — сказал директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.
По его словам, трамвай будет ходить под девизом «лидируй — валидируй».
«Мы пошли на отказ от турникетов, считаем, что это эффективная мера, которая должна повысить скорость посадки и высадки пассажиров», — отметил Кисляков.
Он добавил, что на следующей неделе планируется запустить еще 12 таких трамваев на центральных маршрутах Москвы.
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