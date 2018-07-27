На участке одной из улиц северо-востока столицы перекрыли движение авто

Автомобильное движение по участку улицы 9-я Северная линия, дом 1, корпус 1 на ближайший месяц будет перекрыто. Об этом сообщили в префектуре СВАО.

— Участок дороги полностью перекрыт. Это связано с тем, что около трех недель будут проводиться серьезные работы по прокладке инженерных коммуникаций, — пояснили там.

Ограничения движения введены в минувший вторник, 24 июля, и будут действовать до 25 августа в круглосуточном режиме. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда, а пешеходов — быть аккуратнее при проходе. (ак)