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На участке одной из улиц северо-востока столицы перекрыли движение авто
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На участке одной из улиц северо-востока столицы перекрыли движение авто 

Управа района Бибирево 3 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Автомобильное движение по участку улицы 9-я Северная линия, дом 1, корпус 1 на ближайший месяц будет перекрыто. Об этом сообщили в префектуре СВАО.
— Участок дороги полностью перекрыт. Это связано с тем, что около трех недель будут проводиться серьезные работы по прокладке инженерных коммуникаций, — пояснили там.
Ограничения движения введены в минувший вторник, 24 июля, и будут действовать до 25 августа в круглосуточном режиме. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда, а пешеходов — быть аккуратнее при проходе. (ак)
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