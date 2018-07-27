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На востоке столицы появится футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей
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На востоке столицы появится футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Как сообщается на портале мэра Москвы, в ВАО появится современный спортивный комплекс для спортивной школы олимпийского резерва «Трудовые резервы». Отмечается, что футбольное поле станет одной из крупнейших круглогодичных площадок для игры с мячом в Москве после спортивного комплекса «Лужники», стадионов «Спартак» и ЦСКА.
Площадь футбольного поля составит 6 тыс. кв. м, а высота самого здания — более 22 м. Инженеры-проектировщики учли, что во время игры футбольный мяч способен подняться над уровнем футбольного поля на 15-20 м», — отметил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
При этом в трехэтажном здании будет размещено не только футбольное поле, но и медицинский кабинет, тренажерный зал, учебный класс, раздевалки, душевые, комната отдыха и кафе.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер/ Москва меняется
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