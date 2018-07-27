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В столице запустили тематический трамвай
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В Москве запустили тематический трамвай 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Полина Наседкина / Москва меняется
На старейшем маршруте трамвая «А», курсирующем от Октябрьской до Чистых прудов, запущен тематический трамвай. Его запустили в связи с необходимостью напоминать пассажирам об оплате проезда (в настоящее время в трамваях отсутствуют турникеты, что позволяет быстрее производить посадку и высадку пассажиров) и трамвай будет ходить под девизом «лидируй-валидируй».
Отметим, что все больше автобусов переходят на бестурникетный режим. На таких маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.
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