В столице запустили тематический трамвай

В Москве запустили тематический трамвай

На старейшем маршруте трамвая «А», курсирующем от Октябрьской до Чистых прудов, запущен тематический трамвай. Его запустили в связи с необходимостью напоминать пассажирам об оплате проезда (в настоящее время в трамваях отсутствуют турникеты, что позволяет быстрее производить посадку и высадку пассажиров) и трамвай будет ходить под девизом «лидируй-валидируй».

Отметим, что все больше автобусов переходят на бестурникетный режим. На таких маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.