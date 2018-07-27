Проект планировки территории участка ул. Сельскохозяйственная утвержден С. Собяниным 

На официальном сайте мэра опубликовано подписанное постановление утвержденного проекта планировки территории участка ул. Сельскохозяйственная от ул. Мусоргского до ул. Вильгельма Пика (СВАО). Согласно документу, проект планировки территории предусматривает проведение комплекса мероприятий по реконструкции и строительству участков, а также благоустройство территории. Размещение наземных объектов капитального строительства на территории, предусмотренной под благоустройство, не предполагается.
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