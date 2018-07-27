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Проект планировки территории участка ул. Сельскохозяйственная утвержден С. Собяниным
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Проект планировки территории участка ул. Сельскохозяйственная утвержден С. Собяниным 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
На официальном сайте мэра опубликовано подписанное постановление утвержденного проекта планировки территории участка ул. Сельскохозяйственная от ул. Мусоргского до ул. Вильгельма Пика (СВАО). Согласно документу, проект планировки территории предусматривает проведение комплекса мероприятий по реконструкции и строительству участков, а также благоустройство территории. Размещение наземных объектов капитального строительства на территории, предусмотренной под благоустройство, не предполагается.
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