Дептранс: Количество ежедневно совершаемых в столице поездок на такси в 2019 г. может достигнуть 800 тыс.

Количество ежедневно совершаемых в столице поездок на такси в 2019 г. может достигнуть 800 тыс. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин. «Мы думаем, что будет ближе к 800 тыс., судя по повышенному спросу на такси», — сказал Д. Пронин, отвечая на вопрос о количестве ежедневно совершаемых в столице поездок на такси в 2019 г.