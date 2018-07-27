Ещё
Усиленные наряды транспортной полиции будут нести службу на станциях МЦД с большим пассажиропотоком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Усиленные наряды транспортной полиции будут нести службу на станциях МЦД с большим пассажиропотоком 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин.
«На основных станциях МЦД, где будет большой пассажиропоток, мы будем выставлять усиленные наряды», — заявил он.
О. Калинкин отметил, что к открытию движения по МЦД транспортная полиция проведет передислокацию своих подразделений. «По трассам будущих МЦД у нас есть действующие линейные подразделения на железнодорожном транспорте. Они и будут задействованы в обслуживании МЦД. Ожидается лишь некоторая передислокация постов», — пояснил он.
При этом О. Калинкин подчеркнул, что обособленного линейного подразделения (как на Московском центральном кольце — прим. Агентства «Москва») создавать не планируется.
Агентство «Москва»: последние новости
В Мосприроде объяснили массовый «стрижепад» в столице ростом популяции птиц Москвичи могут бесплатно проверить здоровье в 11 городских парках до 9 сентября Роспотребнадзор запретил купание в двух московских зонах отдыха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий578
Кобзон находится в реанимации33
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому68
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
СМИ узнали о подготовке нового удара США36
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:11
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение