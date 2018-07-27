Усиленные наряды транспортной полиции будут нести службу на станциях МЦД с большим пассажиропотоком

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин.

«На основных станциях МЦД, где будет большой пассажиропоток, мы будем выставлять усиленные наряды», — заявил он.

О. Калинкин отметил, что к открытию движения по МЦД транспортная полиция проведет передислокацию своих подразделений. «По трассам будущих МЦД у нас есть действующие линейные подразделения на железнодорожном транспорте. Они и будут задействованы в обслуживании МЦД. Ожидается лишь некоторая передислокация постов», — пояснил он.