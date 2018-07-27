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В Москве на выходных ограничат доступ к парковкам
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В центре Москвы 28 и 29 июля ограничат доступ к парковкам 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) сообщили о том, что 28 и 29 июля доступ к парковкам на нескольких улицах в центре столице ограничат во время проведения общественных мероприятий. Об этом передает Агентство "Москва".
"На выходных в Москве запланировано проведение нескольких общественных мероприятий, поэтому несколько улиц в центре города будут перекрыты, а доступ к платным парковкам на них ограничат", — рассказали в АМПП.
Ограничения затронут улицы Волхонка, Манежная и Знаменка и Большой Каменный мост. Помимо этого, движение заблокируют от "Лужников" до Пречистенской набережной, а также на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова.
АМПП призвали автомобилистов быть внимательными при движении и парковке и планировать свои маршруты заранее, а также напомнили, что в воскресенье парковка на улицах города будет бесплатной.
Ранее сообщалось, что 28 июля несколько участков центральных улиц Москвы перекроют в связи с празднованием Дня крещения Руси на Боровицкой площади.
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