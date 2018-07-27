Ещё
Около 3 тыс. допразрешений на проезд выдали резидентам в зонах ограничений в Москве во время ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 3 тыс. допразрешений на проезд выдали резидентам в зонах ограничений в Москве во время ЧМ 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Порядка 3 тыс. дополнительных разрешений на проезд было выдано резидентам в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк.
«Все было заранее организовано, была хорошая информационная кампания, прошли встречи с жителями. Мы с префектурами выдали нашим резидентам порядка 3 тыс. дополнительных разрешений на проезд, поэтому сложностей не возникало», — сказал А. Гривняк.
По его словам, также были сделаны специальные отметки-пропуска в приложении «Парковки Москвы» для резидентов районов Арбат, Хамовники и Покровское-Стрешнево.
«Пропуск в приложении появился автоматически у всех жителей зоны ограничений. Чтобы беспрепятственно проехать, им достаточно было просто показать значок в приложении на контрольных пунктах», — пояснил А. Гривняк.
Ранее сообщалось, что схема движения в районе стадионов, где проходили игры чемпионата мира по футболу, изменилась с 1 июня 2018 г. Чтобы упорядочить движение транспорта и организовать пешеходные зоны были перекрыты часть улиц вокруг спортивных объектов.
Агентство «Москва»: последние новости
В Мосприроде объяснили массовый «стрижепад» в столице ростом популяции птиц Москвичи могут бесплатно проверить здоровье в 11 городских парках до 9 сентября Роспотребнадзор запретил купание в двух московских зонах отдыха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий571
Кобзон находится в реанимации32
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому68
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
СМИ узнали о подготовке нового удара США32
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:11
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение