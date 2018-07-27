Около 3 тыс. допразрешений на проезд выдали резидентам в зонах ограничений в Москве во время ЧМ

Порядка 3 тыс. дополнительных разрешений на проезд было выдано резидентам в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк

«Все было заранее организовано, была хорошая информационная кампания, прошли встречи с жителями. Мы с префектурами выдали нашим резидентам порядка 3 тыс. дополнительных разрешений на проезд, поэтому сложностей не возникало», — сказал А. Гривняк.

По его словам, также были сделаны специальные отметки-пропуска в приложении «Парковки Москвы» для резидентов районов Арбат, Хамовники и Покровское-Стрешнево.

«Пропуск в приложении появился автоматически у всех жителей зоны ограничений. Чтобы беспрепятственно проехать, им достаточно было просто показать значок в приложении на контрольных пунктах», — пояснил А. Гривняк.

Ранее сообщалось, что схема движения в районе стадионов, где проходили игры чемпионата мира по футболу, изменилась с 1 июня 2018 г. Чтобы упорядочить движение транспорта и организовать пешеходные зоны были перекрыты часть улиц вокруг спортивных объектов.