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Северный вестибюль станции «Каховская» будет закрыт с 27 июля по 3 августа
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Северный вестибюль станции «Каховская» будет закрыт с 27 июля по 3 августа 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Как сообщает пресс-служба московского метро, в связи с ремонтными работами северный вестибюль станции «Каховская» будет закрыт с 27 июля по 3 августа. Уточняется, что изменение режима работы «Каховской» необходимо для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Ремонт будет проводиться круглосуточно. Аналогичные работы уже провели в южном вестибюле станции.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер/ Москва меняется
Сообщение Северный вестибюль станции «Каховская» будет закрыт с 27 июля по 3 августа появились сначала на Москва Меняется.
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