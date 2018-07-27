Северный вестибюль станции «Каховская» будет закрыт с 27 июля по 3 августа

Как сообщает пресс-служба московского метро, в связи с ремонтными работами северный вестибюль станции «Каховская» будет закрыт с 27 июля по 3 августа. Уточняется, что изменение режима работы «Каховской» необходимо для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Ремонт будет проводиться круглосуточно. Аналогичные работы уже провели в южном вестибюле станции.

Текст © Дарья Миллер/ Москва меняется

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