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Северный вестибюль станции «Каховская» закрыт на ремонт до 3 августа
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Северный вестибюль станции «Каховская» закрыт на ремонт до 3 августа 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метрополитена «Каховская» закрыт до 3 августа в связи с ремонтом лестницы, ведущей с платформы в вестибюль. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.
"Северный вестибюль станции «Каховская» (выход на Азовскую улицу) до 3 августа закрыт на ремонт. Изменение режима работы «Каховской» нужно для ремонта лестницы, которая ведет с платформы в вестибюль станции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что выйти со станции «Каховская» можно будет через южный вестибюль, а также через станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на станции и помогать сориентироваться.
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