Северный вестибюль станции «Каховская» закрыт на ремонт до 3 августа

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Северный вестибюль станции московского метрополитена «Каховская» закрыт до 3 августа в связи с ремонтом лестницы, ведущей с платформы в вестибюль. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Северный вестибюль станции «Каховская» (выход на Азовскую улицу) до 3 августа закрыт на ремонт. Изменение режима работы «Каховской» нужно для ремонта лестницы, которая ведет с платформы в вестибюль станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выйти со станции «Каховская» можно будет через южный вестибюль, а также через станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на станции и помогать сориентироваться.