В Мосприроде объяснили массовый «стрижепад» в столице ростом популяции птиц

Увеличение популяции стрижей в Москве привело к массовому выпадению птенцов из гнезд, так называемому «стрижепаду», который продлится до конца июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГПБУ «Мосприрода».

«Черные стрижи в Москве гнездятся высоко под крышами домов, выбирая для гнездования щели под карнизами, вентиляционные отверстия. С начала июня и до конца июля можно наблюдать так называемый стрижепад — это выпавшие из гнезда птенцы или молодые стрижи. В природе у большинства птиц определенный процент птенцов погибает по естественным причинам. В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей — высокий», — рассказал собеседник агентства.

В Мосприроде также дали рекомендации по уходу за найденным стрижонком.

«Если вы нашли птенца черного стрижа на земле, то нужно понимать, что за ним родители не прилетят и кормить его не будут. Стрижонку можно помочь. Отнесите его в центр передержки, где принимают этих птиц. Стрижей принимают в орнитарии в «Сокольниках» и в клинике «Зеленый попугай», — пояснил собеседник агентства.

Горожанам также не рекомендовали брать птицу в руки, чтобы не повредить оперение и не лишить стрижа возможности летать.

«Для транспортировки найдите коробку или кусок доски или какой-нибудь шершавый предмет, стрижонок с удовольствием зацепится за него своими лапками и будет висеть. Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, лапки у них служат только для зацепа за вертикальные стены. Если вы обнаружили на земле взрослую птицу или молодую, которая встала уже на крыло, то они тоже находятся в беде, так как стриж с ровной поверхности не может взлететь. Здесь нужно проделать те же операции, взять какой-нибудь предмет, за который стриж может зацепиться, поднять его, не подбрасывая в воздух. Если стриж готов полететь он это непременно сделает», — отметили в Мосприроде.