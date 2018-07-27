Ещё
В Мосприроде объяснили массовый «стрижепад»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мосприроде объяснили массовый «стрижепад» в столице ростом популяции птиц 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: pau.artigas
Увеличение популяции стрижей в Москве привело к массовому выпадению птенцов из гнезд, так называемому «стрижепаду», который продлится до конца июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГПБУ «Мосприрода».
«Черные стрижи в Москве гнездятся высоко под крышами домов, выбирая для гнездования щели под карнизами, вентиляционные отверстия. С начала июня и до конца июля можно наблюдать так называемый стрижепад — это выпавшие из гнезда птенцы или молодые стрижи. В природе у большинства птиц определенный процент птенцов погибает по естественным причинам. В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей — высокий», — рассказал собеседник агентства.
В Мосприроде также дали рекомендации по уходу за найденным стрижонком.
«Если вы нашли птенца черного стрижа на земле, то нужно понимать, что за ним родители не прилетят и кормить его не будут. Стрижонку можно помочь. Отнесите его в центр передержки, где принимают этих птиц. Стрижей принимают в орнитарии в «Сокольниках» и в клинике «Зеленый попугай», — пояснил собеседник агентства.
Горожанам также не рекомендовали брать птицу в руки, чтобы не повредить оперение и не лишить стрижа возможности летать.
«Для транспортировки найдите коробку или кусок доски или какой-нибудь шершавый предмет, стрижонок с удовольствием зацепится за него своими лапками и будет висеть. Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, лапки у них служат только для зацепа за вертикальные стены. Если вы обнаружили на земле взрослую птицу или молодую, которая встала уже на крыло, то они тоже находятся в беде, так как стриж с ровной поверхности не может взлететь. Здесь нужно проделать те же операции, взять какой-нибудь предмет, за который стриж может зацепиться, поднять его, не подбрасывая в воздух. Если стриж готов полететь он это непременно сделает», — отметили в Мосприроде.
Ранее в орнитарии парка «Сокольники» Агентству «Москва» рассказали, что в столице в этом году наблюдается «стрижепад», в связи с чем большое количество птенцов приносят в реабилитационный центр для птиц.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор запретил купание в двух московских зонах отдыха Москвичи могут бесплатно проверить здоровье в 11 городских парках до 9 сентября Работы по формовочной обрезке деревьев пройдут на Садовом кольце
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ251
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя8
Массовая драка депутатов попала на видео94
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение