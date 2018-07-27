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Северный вестибюль станции «Каховская» закрыт на ремонт
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Северный вестибюль станции «Каховская» закрыт на ремонт 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Северный вестибюль станции «Каховская» (выход на Азовскую улицу) до 3 августа закрыт на ремонт.
Изменение режима работы «Каховской» нужно для ремонта лестницы, которая ведет с платформы в вестибюль станции. Специалисты демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Работы будут вестись круглосуточно. Такой же ремонт уже провели в южном вестибюле.
Выйти со станции «Каховская» можно будет через южный вестибюль, а также через станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. В этот период здесь будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться.
Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и рекомендует заранее планировать маршруты поездок. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом пассажирской инфраструктуры, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов».
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