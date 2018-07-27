Северный вестибюль станции «Каховская» закрыт на ремонт

Северный вестибюль станции «Каховская» (выход на Азовскую улицу) до 3 августа закрыт на ремонт.

Изменение режима работы «Каховской» нужно для ремонта лестницы, которая ведет с платформы в вестибюль станции. Специалисты демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Работы будут вестись круглосуточно. Такой же ремонт уже провели в южном вестибюле.

Выйти со станции «Каховская» можно будет через южный вестибюль, а также через станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. В этот период здесь будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться.

Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и рекомендует заранее планировать маршруты поездок. Узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом пассажирской инфраструктуры, можно на официальном сайте метрополитена в разделе «График ремонтов».