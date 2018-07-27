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Бесплатную консультацию врачей можно будет получить возле станции метро «Воробьевы горы»
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Бесплатную консультацию врачей можно будет получить возле станции метро «Воробьевы горы» 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Парк Горького стал участником марафона «Московское здоровое лето», теперь на территории, входящей в состав парка, можно получить бесплатную консультацию врачей, шатер рядом со станцией метро «Воробьевы горы» начнет работать в ближайшие выходные, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.
«Формат проведения марафона «Московское здоровое лето» — консультация докторов по выходным в парках — был выбран неслучайно. Он позволяет горожанам принимать в нем участие всей семьей, совместив посещение врачей с прогулкой в парке. Теперь консультации специалистов доступны и посетителям самой популярной зоны отдыха города — парка Горького. Мы видим, что в шатры здоровья обращаются не только родители с детьми — очень часто внуки приводят туда бабушек и дедушек», — сказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Он добавил, что москвичи охотно участвуют в марафоне, многим из них, как выяснилось, необходимо более тщательно следить за своим здоровьем.
«Так, к нашим специалистам обратились свыше тысячи человек с повышенным артериальным давлением, еще более 1,2 тысячи человек узнали, что питаются неправильно, а более 1,3 тысячи горожан мало времени уделяют физической активности. Все они получили необходимые рекомендации от соответствующих специалистов», — уточнил Хрипун.
Он добавил, что за три дня проведения марафона врачи провели более 33 тысяч исследований, таких как флюорография, измерение артериального давления и индекса массы тела. В шатрах здоровья можно получить консультации по десяти медицинским направлениям. Посетители парков могут обратиться к врачам общей практики, отоларингологам, дерматологам, неврологам, психотерапевтам и педиатрам.
Медицинский пункт откроется 28 июля на Андреевской набережной, у Лужнецкого метромоста, рядом со станцией метро «Воробьевы горы».
Таким образом, бесплатные консультации медиков можно получить уже в 11 парках столичного департамента культуры. Помимо парка Горького, среди них усадьба Воронцово, парки «Фили», «Сокольники» и «Северное Тушино». Шатры здоровья работают по выходным до 9 сентября включительно.
Марафон «Московское здоровое лето» — проект правительства столицы, в рамках которого москвичи могут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, принять участие в лекциях и мастер-классах по здоровому образу жизни, а также в спортивных и развлекательных программах. С момента старта марафона 15 июля в нем приняли участие более 25 тысяч человек. За первый день шатры здоровья в 10 московских парках посетили 10 тысяч горожан, а в прошлые выходные, 21 и 22 июля, число посетителей передвижных медпунктов превысило 15 тысяч.
Наибольшей популярностью у москвичей пользовались площадки в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно».
Кроме того, во время марафона специалисты по лечебной физкультуре и врачи-реабилитологи помогают горожанам подобрать оптимальную программу спортивных нагрузок. Также в шатрах консультируют психологи и наркологи. Они дают рекомендации, как бросить курить или избавиться от других вредных привычек. Педиатры уже осмотрели и дали рекомендации более чем 1,1 тысячи маленьким пациентам. В передвижной флюорографической установке в Таганском парке 105 человек прошли обследование и проконсультировались с фтизиатрами.
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