Бесплатные пешеходные экскурсии о московских парках начнутся в пятницу

Москве в рамках фестиваля «Цветочный джем» для жителей и гостей столицы пройдут 50 бесплатных пешеходных экскурсий с пятницы по 26 августа, посвященных паркам и природным ландшафтам города, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В Москве пройдет цикл из 50 бесплатных экскурсий, посвященных паркам и природным ландшафтам столицы. На пешеходные прогулки по зеленым местам столицы можно попасть с 27 июля по 26 августа. Экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве» в рамках фестиваля «Цветочный джем». На них расскажут, как создавали парки несколько веков назад и какие растения цвели на клумбах. Среди мест — сад имени Баумана, «Красная Пресня», музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и территории около двух десятков парков», — говорится в сообщении.

Кроме того, каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Сопровождать гостей будут гиды проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек.

На сайте отмечается, что прогулки пройдут по 25 оригинальным маршрутам, разработанным специально к фестивалю, каждую экскурсию повторят дважды. Один из маршрутов будет посвящен усадьбе Михалково, которая в XVIII веке считалась одной из самых красивых. На экскурсии расскажут, как разбогател хозяин имения и наставник императора Павла I Никита Панин , а также причину, по которой он попал в немилость Екатерине Великой — матери своего любимого ученика. Экскурсии пройдут 31 июля и 10 августа.

Еще один интересный маршрут пройдет по территории усадьбы Измайлово, построенной в XVII веке на Измайловском острове. Экскурсантам расскажут, что столетия назад там был открыт первый в стране стекольный завод, который производил материалы для теплиц, где выращивали арбузы и дыни. Экскурсия пройдет 30 июля, а также 8 августа.

На пешеходной прогулке по музею-заповеднику «Коломенское» можно будет узнать подробную историю парка, который некогда являлся княжеской резиденцией Рюриковичей и Романовых. Экскурсантам расскажут, в каком месте прятал библиотеку Иван Грозный и что общего между ним и другим царем — Алексеем Тишайшим. Помимо этого, участники экскурсии узнают, как высаживались знаменитые плодовые сады парка, и кто такие «огуречные короли». Экскурсия пройдет 20 и 26 августа.

«А сразу через несколько дней после окончания бесплатных экскурсий по паркам розы, хризантемы и гортензии можно будет увидеть на улицах Москвы. Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» начнется 30 августа и продлится до 9 сентября. Он пройдет в столице во второй раз. Площадки по всему городу украсят сады и ландшафтные композиции, для создания которых используют более четырех миллионов живых растений. В прошлом году фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» посетили 7,2 миллиона человек», — добавляется в сообщении.