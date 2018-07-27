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В Красноярске появится озеро с кварцевым песком
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В Красноярске появится озеро с кварцевым песком 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мэр Красноярска пообещал горожанам озеро с кварцевым песком и водными аттракционами. Новое место отдыха может появиться уже в следующем году.
Пляжная зона должна появиться на улице Вильского. Сейчас там завершается благоустройство парка. Специалисты уже высадили там более 15 видов деревьев и оборудовали водопад. Новый парк назвали «Прищепка» и установили арт-объект, который «как бы прищипывает газон». Открыть парк планируют уже в эти выходные.
Однако на этом работы не закончатся. Через год здесь планируют оборудовать пляжную зону, где будет озеро с кварцевым песком на дне, водяные горки и аттракционы. Кстати, мэр уже сравнил парк с московским «Зарядьем» и признался, что красноярский ему нравится больше.
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