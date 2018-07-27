Вестибюли станций метро «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская» закроют на ремонт до 30 июля

Вестибюли трех станций Московского метрополитена будут закрыты для ремонта в выходные дни 28 и 29 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В пятницу, 27 июля, с 22:00 (до открытия метрополитена утром в понедельник, 30 июля — прим. Агентства «Москва» ) для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями или близлежащими станциями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для пассажиров будут закрыты южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра, ул. Совхозная, д. 41) — для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции; восточный вестибюль станции «Новогиреево» (выход к кинотеатру «Киргизия») — пассажиры для входа в метро и выхода в город смогут пользоваться западным вестибюлем; а также объединенный вестибюль станции «Третьяковская» и прилегающий к нему подуличный переход (ул. Большая Ордынка, Большой Толмачевский пер.) — вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции «Новокузнецкая» (со стороны ул. Новокузнецкая).

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты», — добавили в пресс-службе.