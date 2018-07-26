Ещё
Северный вестибюль станции метро «Каховская» закроют для ремонта с 27 июля до 3 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северный вестибюль станции метро «Каховская» закроют для ремонта с 27 июля до 3 августа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Северный вестибюль станции «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена будет закрыт для ремонта с 27 июля до 3 августа 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Северный вестибюль станции «Каховская» (выход на ул. Азовская) будет закрыт на ремонт с открытия метро в пятницу, 27 июля, и до открытия метрополитена 3 августа. Изменение режима работы «Каховской» необходимо для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Ремонт будет проводиться круглосуточно. Аналогичные работы уже провели в южном вестибюле станции», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что во время закрытия северного вестибюля «Каховской» пассажиры смогут выйти в город через южный вестибюль станции, а также через станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Также на время ремонта на станции «Каховская» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать маршруты своих поездок», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор запретил купание в двух московских зонах отдыха Работы по формовочной обрезке деревьев пройдут на Садовом кольце Три фонтана помоют в столичном саду «Аквариум» 27 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона78
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан178
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня25
Умер Игорь Беляев9
Экс-замглавы МЧС арестовали за продажу поста губернатора52
Видео
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение