Северный вестибюль станции метро «Каховская» закроют для ремонта с 27 июля до 3 августа

Северный вестибюль станции «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена будет закрыт для ремонта с 27 июля до 3 августа 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Северный вестибюль станции «Каховская» (выход на ул. Азовская) будет закрыт на ремонт с открытия метро в пятницу, 27 июля, и до открытия метрополитена 3 августа. Изменение режима работы «Каховской» необходимо для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени и заменят их на новые. Ремонт будет проводиться круглосуточно. Аналогичные работы уже провели в южном вестибюле станции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время закрытия северного вестибюля «Каховской» пассажиры смогут выйти в город через южный вестибюль станции, а также через станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Также на время ремонта на станции «Каховская» будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать маршруты своих поездок», — добавили в пресс-службе.