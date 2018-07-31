Разноцветное метро: когда обновят все знаки на входах в метро

Новые знаки с подсветкой в цвет линии, на которой расположена станция, позволят пассажирам с легкостью ориентироваться, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах.

На станции «Воробьевы горы» Московского метрополитена обновили знаки в виде буквы М на входе в вестибюли. Сами буквы сохранили свой традиционный красный цвет, изменения коснулись только «ножек», на которых они стоят: теперь они подсвечиваются красным в тон цвета Сокольнической линии, на которой располагается станция.

«Знаки в виде буквы М обновляют в рамках создания единой системы городской навигации. До конца 2019 года все «ножки» знаков подсветят цветом линий станций. Это поможет пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

На станциях метро уже установлено свыше 220 новых знаков «М», например на «Маяковской», «Митине», «Нахимовском проспекте», «Свиблове», «Трубной», «Цветном бульваре» и других.

Помимо этого, в столичной подземке устанавливают новые элементы навигации: световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. В течение года в метро заменят всю навигацию. Информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях дублируют на английском языке, чтобы в подземке было проще ориентироваться иностранным туристам. На выходах из метро размещают карты местности. Например, в конце мая навигацию обновили на четырех станциях — «Кропоткинской», «Сретенском бульваре», «Китай-городе» и «Чеховской».

Навигацию в подземке обновляют с учетом пожеланий горожан. Оставить свои предложения можно в разделе «Обратная связь» единого транспортного портала. Меняется не только информация на навигационных элементах: на указателях отмечают социальные объекты, крупные торговые и развлекательные центры, туристические объекты.