Ещё
Разноцветное метро: когда обновят все знаки на входах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла актриса Наталья Кузнецова
Умерла актриса Наталья Кузнецова

Разноцветное метро: когда обновят все знаки на входах в метро 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Новые знаки с подсветкой в цвет линии, на которой расположена станция, позволят пассажирам с легкостью ориентироваться, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах.
На станции «Воробьевы горы» Московского метрополитена обновили знаки в виде буквы М на входе в вестибюли. Сами буквы сохранили свой традиционный красный цвет, изменения коснулись только «ножек», на которых они стоят: теперь они подсвечиваются красным в тон цвета Сокольнической линии, на которой располагается станция.
«Знаки в виде буквы М обновляют в рамках создания единой системы городской навигации. До конца 2019 года все «ножки» знаков подсветят цветом линий станций. Это поможет пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
На станциях метро уже установлено свыше 220 новых знаков «М», например на «Маяковской», «Митине», «Нахимовском проспекте», «Свиблове», «Трубной», «Цветном бульваре» и других.
Помимо этого, в столичной подземке устанавливают новые элементы навигации: световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. В течение года в метро заменят всю навигацию. Информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях дублируют на английском языке, чтобы в подземке было проще ориентироваться иностранным туристам. На выходах из метро размещают карты местности. Например, в конце мая навигацию обновили на четырех станциях — «Кропоткинской», «Сретенском бульваре», «Китай-городе» и «Чеховской».
Навигацию в подземке обновляют с учетом пожеланий горожан. Оставить свои предложения можно в разделе «Обратная связь» единого транспортного портала. Меняется не только информация на навигационных элементах: на указателях отмечают социальные объекты, крупные торговые и развлекательные центры, туристические объекты.
Mos.ru: последние новости
Выйти в сеть на Большой кольцевой: в поездах новой ветки метро появился бесплатный Wi-Fi «Жуко-fest»: москвичам покажут краснокнижных жуков и бабочек Дни открытых дверей: столичные врачи приглашают на бесплатные лекции, обследования и консультации
Комментарии1  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение115
Умерла актриса Наталья Кузнецова12
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»195
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями247
Решена судьба «Дома-2»47
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
25:20
Конец крепкого доллара уже близок
Рынки Экономика
00:48
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
В мире Общество
00:38
Решена судьба «Дома-2»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение