Москвичи оценили программу по выявлению онкологии в столице

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Пользователи проекта «Активный гражданин» высоко оценили программу по выявлению онкологии в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пользователи проекта «Активный гражданин» оценили программу по раннему выявлению онкологических заболеваний «Я выбираю здоровое будущее!»… Около 110 тысяч (более 87%) участников поставили программе оценку «отлично», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего свое мнение высказали свыше 126 тысяч человек. «Обследования проводят еженедельно по субботам с 08.00 до 14.00 в одной из поликлиник в каждом из административных округов столицы. Пройти обследование можно бесплатно без предварительной записи и направлений», — добавляется в сообщении.