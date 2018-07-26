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Москвичи оценили программу по выявлению онкологии в столице
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Москвичи оценили программу по выявлению онкологии в столице 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи проекта «Активный гражданин» высоко оценили программу по выявлению онкологии в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Пользователи проекта «Активный гражданин» оценили программу по раннему выявлению онкологических заболеваний «Я выбираю здоровое будущее!»… Около 110 тысяч (более 87%) участников поставили программе оценку «отлично», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего свое мнение высказали свыше 126 тысяч человек. «Обследования проводят еженедельно по субботам с 08.00 до 14.00 в одной из поликлиник в каждом из административных округов столицы. Пройти обследование можно бесплатно без предварительной записи и направлений», — добавляется в сообщении.
Количество случаев раннего выявления рака в Москве выросло на 40% благодаря тщательному осмотру врачей, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что в год врачи московских поликлиник принимают до 10 миллионов пациентов.
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