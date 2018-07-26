Минтранс увеличит количество автобусных маршрутов между Москвой и Подмосковьем 

Для улучшения качества работы общественного транспорта между Москвой и Московской областью будут курсировать 10 дополнительных автобусных маршрутов, четыре из которых уже определили окончательно. Информацию подтвердили в пресс‐службе регионального Минтранса.
«В настоящий момент ведутся работы по увеличению количества смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Всего планируется добавить 10 маршрутов, из них четыре маршрута уже внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, и ожидают проведения конкурсных процедур для определения перевозчика», — заявили в пресс-службе ведомства.
Согласно полученной информации, добавят маршруты № 1267к — Калининец (Тарасково) — Москва (метро «Молодежная»); № 1268к — Кубинка (Кубинка-10) — Москва (метро «Молодежная»); № 1235к — Балашиха (микрорайон Новое Измайлово) — Москва (метро «Первомайская»); № 1156к — станция «Нахабино» — Москва (метро «Митино»). Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО также продолжает работу над организацией остальных шести рейсовых направлений.