Минтранс увеличит количество автобусных маршрутов между Москвой и Подмосковьем

Для улучшения качества работы общественного транспорта между Москвой Московской областью будут курсировать 10 дополнительных автобусных маршрутов, четыре из которых уже определили окончательно. Информацию подтвердили в пресс‐службе регионального Минтранса

«В настоящий момент ведутся работы по увеличению количества смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Всего планируется добавить 10 маршрутов, из них четыре маршрута уже внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, и ожидают проведения конкурсных процедур для определения перевозчика», — заявили в пресс-службе ведомства.