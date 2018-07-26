Минтранс Подмосковья разработает десять новых автобусных маршрутов

Минтранс Подмосковья организует десять новых автобусных маршрутов, которые свяжут Москву и область. Четыре из них уже утвердили. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой" на пресс-службу ведомства.

"В настоящий момент ведутся работы по увеличению количества смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Всего планируется добавить 10 маршрутов, из них четыре маршрута уже внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, и ожидают проведения конкурсных процедур для определения перевозчика", — рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Появятся маршруты № 1267к — Калининец (Тарасково) — Москва (метро «Молодежная»); № 1268к — Кубинка (Кубинка-10) — Москва (метро «Молодежная»); № 1235к — Балашиха (микрорайон Новое Измайлово) — Москва (метро «Первомайская»); № 1156к — станция «Нахабино» — Москва (метро «Митино»).

Ведомство также работает над организацией остальных шести автобусных рейсов.