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Минтранс Подмосковья разработает десять новых автобусных маршрутов
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Минтранс Подмосковья разработает десять новых автобусных маршрутов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Региональное ведомство уже утвердило четыре новых маршрута.
Минтранс Подмосковья организует десять новых автобусных маршрутов, которые свяжут Москву и область. Четыре из них уже утвердили. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой" на пресс-службу ведомства.
"В настоящий момент ведутся работы по увеличению количества смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Всего планируется добавить 10 маршрутов, из них четыре маршрута уже внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, и ожидают проведения конкурсных процедур для определения перевозчика", — рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Появятся маршруты № 1267к — Калининец (Тарасково) — Москва (метро «Молодежная»); № 1268к — Кубинка (Кубинка-10) — Москва (метро «Молодежная»); № 1235к — Балашиха (микрорайон Новое Измайлово) — Москва (метро «Первомайская»); № 1156к — станция «Нахабино» — Москва (метро «Митино»).
Ведомство также работает над организацией остальных шести автобусных рейсов.
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