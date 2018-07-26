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Первая зарядная станция для электромобилей открылась в жилом районе Москвы
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Первая зарядная станция для электромобилей открылась в жилом районе Москвы 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
В столице, на Братиславской улице, дом 20, установили зарядную станцию для электромобилей. Она стала первой, установленной в жилом районе, сообщает Агентство «Москва».
«В московском районе Марьино в сети «МОЭСК-EV» открыта новая зарядная станция для электромобилей стандарта Mode 3 мощностью 22 кВт. Зарядная станция для электромобилей установлена в рамках реализации проекта «Умный квартал», курируемого Правительством Москвы», — говорится в сообщении.
Проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей реализуется по инициативе ПАО «МОЭСК» с конца 2011 года. В настоящий момент в сети «МОЭСК-EV» функционирует 36 ЭЗС. Доступ к зарядным станциям компании осуществляется при помощи специальной карты клиента, которую владельцы электромобилей в Москве могут бесплатно получить в центральном клиентском офисе компании по адресу улица Вавилова, дом7Б.
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