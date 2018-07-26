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Каждый день в Москве совершается около 760 тысяч поездок на такси
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Каждый день в Москве совершается около 760 тысяч поездок на такси 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Ежедневно в Москве совершается порядка 760 тысяч поездок на такси, что на 20% больше показателей 2017 года, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«В Москве увеличивается количество поездок в такси. На данный момент в день совершается 760 тысяч поездок такси по всему городу. Это почти 20% относительно показателей прошлого года», — сказал Максим Ликсутов. Он добавил, что Правительство Москвы по-прежнему поддерживает и субсидирует компании такси и каршеринга.
Уточняется, что эти программы субсидирования предусматривают ежегодные выделения от 100 до 150 миллионов рублей на развитие малого и среднего бизнеса.
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