Каждый день в Москве совершается около 760 тысяч поездок на такси

Ежедневно в Москве совершается порядка 760 тысяч поездок на такси, что на 20% больше показателей 2017 года, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова «В Москве увеличивается количество поездок в такси. На данный момент в день совершается 760 тысяч поездок такси по всему городу. Это почти 20% относительно показателей прошлого года», — сказал Максим Ликсутов. Он добавил, что Правительство Москвы по-прежнему поддерживает и субсидирует компании такси и каршеринга. Уточняется, что эти программы субсидирования предусматривают ежегодные выделения от 100 до 150 миллионов рублей на развитие малого и среднего бизнеса.