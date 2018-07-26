В московском парке Сокольники отпразднуют День Индии

В течение трёх дней — 10, 11 и 12 августа — в Москве в Парке Сокольники состоится фестиваль индийской культуры, приуроченный ко дню Индии. Мероприятие пройдёт в пятый раз, сообщает Infox.ru.

Вход на фестиваль будет свободным. Ожидается, что его посетит более миллиона человек, хотя в прошлом году гостей было в два раза меньше — 485 тысяч.

В рамках мероприятия все желающие смогут ознакомиться с культурным наследием Индии, посетить выставку специй, приправ и чая, а также настоящий восточный базар с декорациями, тканями и национальными костюмами.