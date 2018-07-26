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В московском парке Сокольники отпразднуют День Индии
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В московском парке Сокольники отпразднуют День Индии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В течение трёх дней — 10, 11 и 12 августа — в Москве в Парке Сокольники состоится фестиваль индийской культуры, приуроченный ко дню Индии. Мероприятие пройдёт в пятый раз, сообщает Infox.ru.
Вход на фестиваль будет свободным. Ожидается, что его посетит более миллиона человек, хотя в прошлом году гостей было в два раза меньше — 485 тысяч.
В рамках мероприятия все желающие смогут ознакомиться с культурным наследием Индии, посетить выставку специй, приправ и чая, а также настоящий восточный базар с декорациями, тканями и национальными костюмами.
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