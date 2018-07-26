Собянин поддержал одну из инновационных идей столичных врачей 

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных врачей включить в свою предвыборную программу развитие системы чекапов, сообщает ТАСС. Соответствующее предложение поступило в рамках встречи кандидата с экспертами медицинского сообщества. Система чекапа направлена на ранее выявление заболеваний и предотвращение развития патологий. Сергей Собянин отметил, что должна быть выработана единая система, которая позволяла бы пациентам легко получить информацию о вариантах прохождения диспансеризации, глубоких исследованиях и анализах и так далее. Кандидат в мэры Москвы также подчеркнул, что в его программу войдет реконструкция поликлиник в каждом районе столицы и приведение всех медучреждений к единому качеству обслуживания.